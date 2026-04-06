Ciudad de Panamá implementará el uso de aguas tratadas para riego y mantenimiento

Municipio de Panamá firma convenio en la utilización de aguas tratadas en la ciudad.

En un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental y la gestión eficiente de los recursos hídricos, el Municipio de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), firmó un convenio que marca un precedente en la utilización de aguas tratadas en la capital.

Por primera vez desde su fundación, la ciudad implementará el uso de agua tratada para el riego de jardines municipales y otras labores de mantenimiento. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la gestión del recurso hídrico en la capital panameña, especialmente durante la temporada seca, posicionando a Panamá como una de las ciudades pioneras en esta práctica dentro de la región latinoamericana.

Se estima que se utilizarán más de 1,500,000 galones de agua tratada en cada temporada seca. Esto no solo permitirá un uso más eficiente del agua potable, reservándola para el consumo humano, sino que también contribuirá directamente a la conservación del medio ambiente y al embellecimiento de los espacios públicos.

Este convenio representa un avance fundamental hacia un futuro sostenible, demostrando el compromiso de las autoridades con la gestión responsable de los recursos naturales y la resiliencia climática del país.