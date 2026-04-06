Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 17:58

Ciudad de Panamá implementará el uso de aguas tratadas para riego y mantenimiento

La Ciudad de Panamá implementará el uso de agua tratada para el riego de jardines municipales y otras labores de mantenimiento.

Municipio de Panamá firma convenio en la utilización de aguas tratadas en la ciudad. 

Municipio de Panamá firma convenio en la utilización de aguas tratadas en la ciudad. 

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

En un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental y la gestión eficiente de los recursos hídricos, el Municipio de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), firmó un convenio que marca un precedente en la utilización de aguas tratadas en la capital.

Por primera vez desde su fundación, la ciudad implementará el uso de agua tratada para el riego de jardines municipales y otras labores de mantenimiento. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la gestión del recurso hídrico en la capital panameña, especialmente durante la temporada seca, posicionando a Panamá como una de las ciudades pioneras en esta práctica dentro de la región latinoamericana.

Se estima que se utilizarán más de 1,500,000 galones de agua tratada en cada temporada seca. Esto no solo permitirá un uso más eficiente del agua potable, reservándola para el consumo humano, sino que también contribuirá directamente a la conservación del medio ambiente y al embellecimiento de los espacios públicos.

Este convenio representa un avance fundamental hacia un futuro sostenible, demostrando el compromiso de las autoridades con la gestión responsable de los recursos naturales y la resiliencia climática del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Semana Santa: Horario de la Ley Seca para el Viernes Santo

Ley seca en Semana Santa 2026: día y horario en Ciudad de Panamá que será aplicado

Ordenan detención provisional a venezolano por robo y violación contra funcionaria del MINSA

Recomendadas

Más Noticias