Colón se queda sin luces navideñas en 2024, anuncia el alcalde Diógenes Galván

Otro logro destacado fue la coorganización de la primera Olimpiada Robótica fuera de la Ciudad Capital, que contó con un presupuesto superior a los 50,000 dólares y atrajo a más de dos mil visitantes durante tres días, dinamizando la economía local, incluidos restaurantes y hoteles que ocuparon más de 130 habitaciones.

Prioridades en el gasto municipal de Colón

"Yo no voy a poner lucecitas. Me mandaron un presupuesto de 300,000 dólares, pero prefiero pagarle a las Juntas Comunales y a las personas que no hemos podido pagar el décimo tercer mes de abril", afirmó Galván, dejando claro su enfoque en priorizar los gastos. "Yo no voy a poner lucecitas. Me mandaron un presupuesto de 300,000 dólares, pero prefiero pagarle a las Juntas Comunales y a las personas que no hemos podido pagar el décimo tercer mes de abril", afirmó Galván, dejando claro su enfoque en priorizar los gastos.

Asimismo, el alcalde hizo un llamado a sus aliados en el sector privado para que contribuyan con recursos de sus programas de responsabilidad social, con el objetivo de crear un proyecto navideño conjunto para la ciudad. "La empresa privada es nuestra aliada", expresó el alcalde.

Galván también mencionó que no pueden ofrecer una falsa realidad cuando la verdad está golpeando duro a todos, resaltando la necesidad de un manejo realista y responsable de los recursos municipales.