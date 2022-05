Conato denuncia desigualdad salarial e incremento de la economía informal tras la pandemia

"Hay un 11.5% aún de desempleo, que es lo que se ha estado indicando, pero que además el incremento de la economía informal es producto, bueno, se ha incrementado después de la pandemia, y esto lleva a unas condiciones muy precarias de todas las familias de Panamá. Todos los compañeros y compañeras que se ven obligados a trabajar en una economía informal, realmente su condición es de vida, primero por no lograr tener el sustento necesario o los recursos necesarios para su sustento, de verdad que es muy difícil y esto se ha incrementado en un alto porcentaje", señaló Reyes.

Conato: Reducción de personal en empresas ha recargado de trabajo a los empleados

La dirigente de Conato destacó que otras de las consecuencias que ha dejado la pandemia son los recortes de personal, lo que ha incrementado la carga laboral entre los trabajadores al hacer falta tres o cinco empleados.

"Las condiciones de los trabajadores en las empresas que todavía aquellas que mantienen la reducción de los trabajadores que laboran se les está recargando y se les ha venido recargando el trabajo sobre sus espaldas, el que realizaban cuatro o cinco trabajadores. Esto lo hemos dicho, pero todavía aún se mantiene, usted va a cualquier supermercado, a cualquier banco, incluso usted ve las filas, por qué, porque mantienen reducción en estos sitios de trabajo y esto va en detrimento de miles de trabajadores que aún no han podido retornar a sus trabajos y otras han buscado despedirlos o llegar a famosos acuerdos que no son más que imposiciones", recalcó la dirigente.

Reyes destacó, además que en Panamá no hay igualdad salarial, ya que señala que hay cientos de trabajos donde esta garantía no se da, acotando que no es justo que por el hecho de ser mujer se les pague menos, "es una discriminación".

"Las condiciones de pobreza son preocupantes, aquí en la propia ciudad de Panamá, y hemos planteado la necesidad de retos y dentro de estos retos que el Gobierno tenga un plan de obras públicas donde se garantice un trabajo dentro del marco de los derechos a aquellos en pobreza extrema. Hemos planteado además que haya un aumento general de salarios y un congelamiento en la canasta básica de alimentos", explicó Reyes.

Finalmente Reyes criticó el sistema educativo público, asegurando "que no puede existir calidad de la educación con 35 estudiantes en un aula de clases".