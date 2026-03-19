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Conductor de un auto dispara contra un bus en medio de un altercado en Arraiján

Un conductor particular realizó disparos contra un bus coaster que transportaba pasajeros en Arraiján. Al parecer la situación inició con una maniobra por el cierre de una vía, lo que desató una persecución y en medio del altercado, el conductor del auto particular sacó un arma y realizó cerca de tres detonaciones, una de las cuales impactó al busero. Los pasajeros resultaron ilesos.