Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 18 de diciembre de 2025

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dio su última conferencia de prensa del año desde el campamento principal este del proyecto Cuarto Puente.

Mulino habló sobre turismo, economía, migración y seguridad.

También respondió preguntas de los periodistas sobre las denuncias de supuesto negociado el desarrollo de proyecto para la producción de etanol en Panamá, su participación en la Cumbre del Mercosur, modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas y las recientes denuncias de casos de extorsión.