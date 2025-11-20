Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 20 de noviembre de 2025

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que están asesorándose de países como Italia, Francia y Estados Unidos para la próxima presentación de un proyecto de Ley Antimafia.

Dijo que viajará a Noruega para la entrega del Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder venezolana María Corina Machado.

Reiteró que no avala la realización de un viaje a Taiwán por parte de un grupo de diputados, afirmando que detrás de esto hay intereses de crear un conflicto en las relaciones entre Panamá y la República Popular China.