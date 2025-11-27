Panamá Nacionales - 27 de noviembre de 2025 - 10:47
Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 27 de noviembre de 2025
El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se trasladó a la provincia de Chiriquí desde donde realizó su conferencia semanal.
Mulino habló sobre la inauguración del hospital de Bugaba, desempleo, economía, Naviferias.
También respondió a preguntas de periodistas sobre el viaje de diputados a Taiwán, participación de empresas chinas en puertos del Canal de Panamá, entre otros temas.