Congelarán precio del combustible a transportistas por un monto de B/.3.95

Además, se acordó no subir el pasaje por el momento. No obstante, pese a establecer que no se aumentará el pasaje, los transportistas indicaron que se está haciendo un estudio de factibilidad para presentarlo ante las autoridades posteriormente.

Tras definir estas medidas, quedan suspendidas las manifestaciones de transportistas.

Logran acuerdos en mesa del diálogo sobre el transporte. Se decide realizar congelamiento en el precio del combustible por un monto de $3.95. Esta medida estará en vigencia por un periodo de tres meses.

En la mesa de diálogo participó la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), el Consejo de Transporte del Interior (Cotradin), y la Cámara Nacional de Transporte de Colegiales (Canatracol).

Por su parte, Cotradin no aceptó la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, sin embargo, acatarán la decisión aprobada por decisión de la mayoría de los miembros de la mesa.

De acuerdo con Jorge Dimas, dirigente de los transportistas, la sanción de la Ley del fideicomiso no fue abordada, sin embargo, el proyecto se mantiene en la Presidencia. Anteriormente, la Secretaría Nacional de Energía indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no lo veía viable, no obstante, los transportistas consideran que sería un alivio para el sector.

Los acuerdos se dan en la octava mesa de negociación entre transportistas y autoridades. Se conoció que la mesa se mantiene abierta y seguirán sosteniendo reuniones.

“En este momento puedo decir que hemos llegado a un 90% de acuerdos, es importante, hay algunas piqueras que están en consulta con sus bases, pero creo que vamos a lograr un acuerdo del 100% en beneficio del usuario del transporte… para el no aumento en la tarifa”, expresó tras la reunión el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.