Consejo de Gabinete aprueba emitir y entregar títulos valores de deuda pública FAP.

El Consejo de Gabinete aprobó el martes 26 de agosto varios proyectos de ley y resoluciones relacionados con la reestructuración de la Autoridad ProPanamá, la emisión de títulos valores a favor del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y la actualización del sistema de vigilancia del tráfico aéreo del país.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 30-25, que reestructura la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá), convirtiéndola en una oficina adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La nueva estructura mantendrá todas sus funciones, coberturas y niveles de eficiencia.

Según la sustentación del proyecto, la creación inicial de ProPanamá como autoridad implicó una estructura administrativa completa, con cargos a nivel asesor, fiscalizador, auxiliar y de apoyo, lo que derivó en un incremento de la planilla estatal. En lugar de optimizar recursos, esta configuración generó mayores gastos para el Estado, lo que se busca corregir mediante esta nueva reorganización.

MEF autorizado a emitir títulos de valores a favor del FAP

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 34-25, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación de la República de Panamá, a emitir y entregar títulos valores de deuda pública del Estado al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), con el propósito de canjear los pagarés previamente entregados en concepto de aportes pendientes.

Estos aportes al FAP, correspondientes a los años 2020-2023, ascienden a B/.1,272,367,000.00, más intereses proyectados por B/.690,157,984.08. Para cubrir estos compromisos, el MEF emitió cuatro (4) pagarés a favor del FAP, los cuales fueron autorizados mediante el Decreto de Gabinete N.° 29 del 4 de junio de 2024.

Actualizan sistema de vigilancia del tráfico aéreo en Panamá

Se autorizó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a suscribir un nuevo contrato de implementación del Sistema de Control de Tránsito Aéreo con el Consorcio Aeronáutico de Panamá, por un monto de hasta B/.17,000,000.00, a ejecutarse en un período de cinco años.

El contrato con este consorcio, integrado por las sociedades Thales México, S.A. y Sofratesa Panamá Inc., tiene como objetivo la actualización del sistema de vigilancia del tráfico aéreo del país, también conocido como Sistema de Procesamiento Radar.