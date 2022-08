Consejo de la Concertación Nacional instala plenaria para analizar crisis social

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), recordó que el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo es un espacio constituido mediante ley.

https://twitter.com/ecotvpanama/status/1557376845959528448 #EsNoticia“El terreno adecuado para dialogar es la Concertación…No es que sea un diálogo paralelo porque nosotros consideramos que lo que está ocurriendo en Penonomé no es un diálogo”, @rubenmcastillog, presidente de @CONEPPanama, vía @ciaramorris21 pic.twitter.com/IwfwUNQxpt — ECO TV (@ecotvpanama) August 10, 2022

De acuerdo con la Ley N°20 de 2008, el Consejo Nacional de Concertación Nacional para el Desarrollo es un espacio de diálogo y consulta donde convergen diversos sectores en la búsqueda de acuerdos y consensos sobre temas nacionales relevantes.

Castillo dijo que no se trata de un diálogo paralelo a la mesa que se desarrolla en Penonomé entre el Gobierno Nacional y diversas agrupaciones.

“El terreno adecuado es la concertación nacional porque es un foro que está institucionalidazo, hay una ley y eso hay que hacerlo valer. No es que sea un diálogo paralelo porque consideramos que lo que está ocurriendo en Penonomé no es un diálogo, es un mecanismo mediante el cual se trata de imponer al resto de la sociedad una serie de criterios, acá seguro que habrán diferencias, pero los debates se van a dar sobre la base de ideas y no de irracionalidades”, expresó Castillo.

La mesa única de diálogo se encuentra en receso desde el pasado sábado y retomará las conversaciones este 11 de agosto. Actualmente se debate el tema de la Caja dse Seguro Social (CSS).