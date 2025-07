Contralor trabaja acuerdos con la Universidad de Panamá tras investigaciones sobre estatus de estudiantes

Flores indicó que también se contempla iniciar una revisión del estatus de los estudiantes mayores de 30 años, quienes podrían quedar excluidos de participar en actividades de gobierno estudiantil, así como en el proceso de votación para la elección del nuevo rector.

“Se está logrando un acuerdo con las autoridades administrativas de la Universidad -de Panamá- para regular primero y definir cuál es el estudiante que es regular, que tiene que tener una carga por lo menos de 15, 18 créditos semestrales, que tenga menos de 30 años y que esa persona que tenga más de 30 años y no sea un estudiante regular no pueda seguir participando en las actividades de gobierno estudiantil, que no pueda votar para un rector y cosas como esas, porque queremos es eliminar ese proselitismo que se da en la universidad”, dijo el contralor.

Por su parte, la Universidad de Panamá aprobó la incorporación de una declaración jurada obligatoria en el acta de toma de posesión de los funcionarios administrativos, con el objetivo de fortalecer los controles internos y prevenir conflictos de interés, en especial en casos relacionados con nepotismo.