Contraloría responde: niega haber irrumpido en diligencias del Ministerio Público

La Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que desmiente que sus funcionarios hayan interrumpido diligencias del Ministerio Público durante la noche de ayer.

Según la institución, la presencia del contralor, Anel Flores, en la Fiscalía Anticorrupción tuvo como único fin conocer el estado de los auditores que estaban siendo entrevistados por un periodo superior a las ocho horas. La entidad argumentó que la duración de estas actuaciones generaba inquietud sobre el alcance y la forma del procedimiento.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso, aseguró la Contraloría, subrayando que su respeto a la Fiscalía se evidencia en las 365 auditorías y denuncias remitidas recientemente.

Finalmente, el comunicado enfatiza que, aunque las investigaciones son pilares del Estado de derecho, estas deben garantizar que los auditores realicen su trabajo técnico sin interpretaciones que afecten su labor de fiscalización.