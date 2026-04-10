Contraloría responde: niega haber irrumpido en diligencias del Ministerio Público

La Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que desmiente que sus funcionarios hayan interrumpido diligencias del Ministerio Público durante la noche de ayer.
“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría, ni el Contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso, aseguró la Contraloría, subrayando que su respeto a la Fiscalía se evidencia en las 365 auditorías y denuncias remitidas recientemente.
Finalmente, el comunicado enfatiza que, aunque las investigaciones son pilares del Estado de derecho, estas deben garantizar que los auditores realicen su trabajo técnico sin interpretaciones que afecten su labor de fiscalización.