¿Cuántas Hectáreas tiene el diputado Raúl Pineda?

Sus palabras fueron la siguiente: “Yo tengo como 128 hectáreas y se las he comprado no a ANATI directamente, se las he comprado al dueño anterior, que ya estaba titulando, son cosas normales… no hay nada del otro mundo en ese tema”. Sus palabras fueron la siguiente: “Yo tengo como 128 hectáreas y se las he comprado no a ANATI directamente, se las he comprado al dueño anterior, que ya estaba titulando, son cosas normales… no hay nada del otro mundo en ese tema”.