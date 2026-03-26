Danna, la joven de 15 años que recibió un trasplante de riñón tras años de diálisis

Danna, la joven de 15 años que recibió un trasplante de riñón tras largos años de diálisis.

Tras una década de lucha contra la enfermedad renal crónica, Danna Wedderburn Góndola recibió el mejor regalo para sus 15 años: un trasplante de riñón que le devolvió la esperanza. Durante diez años, la joven dependió de diálisis peritoneal cada noche para sobrevivir, un proceso de seis horas y media que limitaba su adolescencia.

La cirugía, realizada por un equipo multidisciplinario en la Ciudad de la Salud, marcó un hito en la medicina panameña. Se trató del primer trasplante en el país donde se utilizó el riñón de un donante fallecido al que, previamente, se le corrigió quirúrgicamente un aneurisma en la arteria renal.

A tres meses de la intervención, los resultados son optimistas. Hoy, Danna puede disfrutar de su adolescencia: salir con su familia y amigas, bailar y hasta darse un chapuzón en la piscina, actividades que antes eran imposibles para ella”, destacó la Caja de Seguro Social (CSS). Este caso resalta el éxito de los programas de trasplante renal que brindan segundas oportunidades a pacientes crónicos.

¿Cómo ser donante de órganos en Panamá?

Para que historias como la de Danna se repitan, la CSS recuerda los requisitos para convertirse en donante:

Ser mayor de edad con buena salud física y mental.

Manifestar la voluntad: Al tramitar la cédula o licencia de conducir.

Registro oficial: Completar el formulario en la Coordinación de Trasplantes o mediante declaración jurada.