"De seis querellantes tres lograron acuerdos con Martinelli en el caso pinchazos", abogado Rivera

"Seis nos quedamos en el proceso hasta hace una semana, ya que hasta el momento continuamos tres querellantes, tres víctimas como acusadores dentro del procesos que se le sigue al señor Ricardo Martinelli. Eso está dentro de las posibilidades que las víctimas puedan pedir resarcimiento al acusado y que se pueda dar ese resarcimiento y efectivamente se retirarían del caso... El primer (acuerdo) fue el del señor Juan Carlos Navarro que retiró la acusación y los otros dos, creo que el señor Mauro Zúñiga y el último todavía está ahí, es un tercer querellante, pero todavía hasta que en el Tribunal no me lo certifiquen no podría decirlo", aseguró Rivera.