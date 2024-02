Debates Presidenciales: Reacciones ante la reprogramación por el Tribunal Electoral

Mientras que, el candidato a la vicepresidente por el partido Realizando Metas, José Raúl Mulino declaro: "Yo voy el día que me citen al debate, que sea donde sea ahí estaré, yo no tengo miedo a debatir con ninguno de esos otros candidatos". Mientras que, el candidato a la vicepresidente por el partido Realizando Metas, José Raúl Mulino declaro: "Yo voy el día que me citen al debate, que sea donde sea ahí estaré, yo no tengo miedo a debatir con ninguno de esos otros candidatos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1759261123721797956?t=Y0fgyCDdnSw7wlkzcgUGbg&s=19&partner=&hide_thread=false “Yo voy el día que me citen al debate, que sea donde sea ahí estaré, yo no tengo miedo a debatir con ninguno de esos otros candidatos”, @JoseRaulMulino, candidato a vicepresidente por el Partido Realizando Metas.#Voto24 #TReporta pic.twitter.com/yZCfRj35IH — Telemetro Reporta (@TReporta) February 18, 2024

Debates presidenciales: Nuevas fechas serán consultadas a los candidatos

El anuncio del Tribunal Electoral sobre la reprogramación de los debates presidenciales sugiere que se están tomando medidas para garantizar que estos eventos sean efectivos y puedan llevarse a cabo de manera adecuada. La consulta con los anfitriones y productores de cada debate demuestra un esfuerzo por coordinar las nuevas fechas de manera consensuada.

Como “un duro golpe al proceso electoral” calificó el candidato presidencial Melitón Arrocha, el anuncio hecho por el Tribunal Electoral sobre la reprogramación enfatizando que “El hecho de que hayan intentado acomodar una campaña bajo el pretexto de que hay un candidato que ha sido condenado no es otra cosa que cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó”.

La reprogramación de estos eventos por parte del Tribunal Electoral indica una voluntad de garantizar un proceso electoral transparente y efectivo. Es fundamental que se resuelvan los aspectos logísticos para que los debates puedan llevarse a cabo de manera exitosa y contribuyan a informar a la ciudadanía sobre las opciones electorales disponibles.

Debates presidenciales: Tribunal Electoral atendió la denuncia de Maribel Gordón

Además de estás declaraciones, también se hizo eco el candidato a vicepresidente Richard Morales, quien señaló que “por un lado es adecuado que el Tribunal haya atendido la denuncia de Maribel Gordón”, sin embargo, cuestiona que “es lamentable que el árbitro esté vulnerando las reglas que ellos tienen que hacer cumplir… estamos viendo improvisación, discrecionalidad y eso a lo que conduce es a inseguridad jurídica”.

Debates presidenciales: Listo para la reprogramación del Tribunal Electoral

A pesar de estás declaraciones el candidato a la Presidencia Martín Torrijos expresó “estoy listo para debatir y plantear soluciones a los problemas más sentidos de los panameños en el momento que sea con quienes participen o no participen, ya es un tema del Tribunal Electoral y las leyes".