Defensa del exvicepresidente Carrizo pide revisar competencia sobre investigación en su contra

El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, enfrenta este miércoles una audiencia de solicitudes múltiples por la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado. Su defensa presentó una advertencia de inconstitucionalidad al considerar para que se revise la competencia del Ministerio Público para investigarlo, argumentando que Carrizo es miembro por derecho propio del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y en este caso sería competencia de la Corte Suprema de Justicia.