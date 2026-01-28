Panamá Nacionales -

Exvicepresidente José Gabriel Carrizo reitera su inocencia a su llegada al SPA

El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue trasladado de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, hasta el edificio del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, para la audiencia de solicitudes múltiples. Carrizo es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y fue aprehendido el martes 27 de enero.