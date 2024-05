Defensor del Pueblo se queja tras recibir un mal trato telefónico por parte de una funcionaria

"Averiguando sobre una respuesta a la Defensor del Pueblo acabo de llamar al 5072200 de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) me respondió una señora que me refiere a un número que no corresponde a ellos (si no a la superintendencia), le digo amablemente y lo que recibo es una tirada de teléfono muy olímpica. La verdad que todos y todas nos merecemos mejores tratos. Se que el doctor José Vicente Pachar Lucio tomará nota de esto ya que el se distingue por su gran don de gente", indicó en su red social "X" el Defensor del Pueblo. "Averiguando sobre una respuesta a la Defensor del Pueblo acabo de llamar al 5072200 de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) me respondió una señora que me refiere a un número que no corresponde a ellos (si no a la superintendencia), le digo amablemente y lo que recibo es una tirada de teléfono muy olímpica. La verdad que todos y todas nos merecemos mejores tratos. Se que el doctor José Vicente Pachar Lucio tomará nota de esto ya que el se distingue por su gran don de gente", indicó en su red social "X" el Defensor del Pueblo.

Defensor del Pueblo sugiere al director de Medicina legal "tomar nota"

El Defensor del Pueblo expresó su descontento con la falta de cortesía en el trato recibido y destacó la importancia de un trato respetuoso y amable en todas las interacciones. Además, hizo mención del doctor José Vicente Pachar Lucio, sugiriendo que tomara nota de la situación debido a su reconocida disposición y amabilidad en el trato con las personas.

Este incidente resalta la importancia del trato humano y respetuoso en todas las interacciones, especialmente en instituciones encargadas de servicios públicos, como el IMELCF.