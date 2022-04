Defensoría del Pueblo no ha podido comprobar esterilizaciones forzadas en Bocas del Toro

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo indicó que no ha podido comprobar vulneración al derecho a la salud, dignidad humana, discriminación y derecho de petición en este caso.

“Se hizo un llamado para que aquellas mujeres que resultaran víctimas de las supuestas esterilizaciones forzadas acudieran a la institución, pero nadie se presentó para indicar o confirmar la existencia de estos casos”, señala el comunicado de la Defensoría.

Además, la entidad recordó que se trasladó con un equipo interdisciplinario a Charco La Pava, para realizar las investigaciones en la propia comunidad.

Sin embargo, el equipo no logró conversar con las supuestas víctimas, el informe indica que los líderes de la comunidad no permitió el acercamiento, ya que ellas no querían conversar y no se encontraban en el área.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se realizaron dos reuniones de enlace con la supuesta víctima.

Las denuncias de supuestas esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas fueron divulgadas en una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.