Descentralización participa en la inauguración de la casa comunal en Río Hato

Descentralización participa en la inauguración de la casa comunal.

Como parte de los proyectos priorizados en consulta ciudadana con vigencia 2023, y con una inversión de B/.100,000.00 (cien mil balboas) financiados con fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el viernes 15 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la casa comunal de la comunidad de La Mata, ubicada en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón.

Esta nueva infraestructura responde a una sentida necesidad de la comunidad, que por años solicitó un espacio adecuado para realizar actividades culturales, reuniones comunitarias y convivios familiares.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Presidente de la Asamblea Nacional propone reformas a la Ley de Descentralización

La casa comunal permitirá fortalecer el tejido social y promover el desarrollo cultural de la zona.

La casa comunal de Río Hato cuenta con altos estándares

El proyecto cuenta con altos estándares de calidad e incluye una cerca perimetral, techo tipo ondulado, tarima para presentaciones, cuatro baños, salón climatizado para grupos y artistas, área para manejo de alimentos y bebidas, y un salón principal con capacidad para más de cien personas.

Descentralización El proyecto cuenta con altos estándares de calidad e incluye una cerca perimetral. Descentralización

Durante el acto de inauguración y corte de cinta, estuvieron presentes destacadas autoridades locales, entre ellas: el alcalde del distrito de Antón, Eric Domínguez; la vicealcaldesa, Gilma Sánchez; el representante del corregimiento de Río Hato, H. Abdiel de Los Santos; y el director regional de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) en Coclé, Rafael Henríquez.