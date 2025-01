Desfile de Las Mil Polleras: Contraloría se compromete en supervisar el uso de recursos públicos

Regulaciones vigentes sobre el uso de recursos públicos

Para reforzar el control, se recordó a todas las entidades públicas que deben cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 124, que regula el uso de los vehículos del Estado, y las guías emitidas por la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad en 2024. Además, el Decreto Ejecutivo No. 167 de 2022 modificó el artículo 8 del Decreto No. 124, estableciendo multas más severas por incumplimientos, con sanciones que oscilan entre B/.200.00 y B/.500.00, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La normativa también exige que cualquier vehículo estatal que circule fuera del horario regular de trabajo, como fines de semana o días feriados, debe contar con un salvoconducto. La Policía Nacional está facultada para solicitar este documento y, en caso de detectarse irregularidades, proceder con la retención del vehículo.