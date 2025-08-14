Detienen en el Metro de Panamá a hombre por tentativa de homicidio

En el marco de los operativos del Plan Firmeza, la Unidad Policial del Metro detuvo a un hombre con un oficio de captura vigente por tentativa de homicidio. La aprehensión se dio durante una verificación ciudadana a través del sistema PDA, que reveló que el individuo mantenía una orden de captura emitida el 20 de septiembre de 2021 por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.
Hombre detenido en el Metro de Panamá, tenía oficio de captura
Dicha orden fue expedida por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial de Panamá, Colón, Darién y la Comarca Guna Yala.
La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando la seguridad y vigilancia en todo el territorio nacional, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana.