Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2025 - 11:43

Detienen en el Metro de Panamá a hombre por tentativa de homicidio

Policía del Metro detecta a un hombre con oficio de captura por tentativa de homicidio emitido en 2021. La detención se dio durante operativos del Plan Firmeza.

Detienen en el Metro de Panamá a hombr

Detienen en el Metro de Panamá a hombr

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco de los operativos del Plan Firmeza, la Unidad Policial del Metro detuvo a un hombre con un oficio de captura vigente por tentativa de homicidio. La aprehensión se dio durante una verificación ciudadana a través del sistema PDA, que reveló que el individuo mantenía una orden de captura emitida el 20 de septiembre de 2021 por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Hombre detenido en el Metro de Panamá, tenía oficio de captura

POLICÍA NACIONAL - APREHENSIÓN

Dicha orden fue expedida por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial de Panamá, Colón, Darién y la Comarca Guna Yala.

La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando la seguridad y vigilancia en todo el territorio nacional, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Tome nota! Anuncian feria de carnet blanco y verde en Panamá Norte a precios accesibles

Desprendimientos de techo y caída de árboles afectan casas en Carrizal, Veraguas

¿Hay traición en la Asamblea Nacional? El presidente Jorge Herrera da su opinión

Recomendadas

Más Noticias