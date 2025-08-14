Detienen en el Metro de Panamá a hombre por tentativa de homicidio

Detienen en el Metro de Panamá a hombr

En el marco de los operativos del Plan Firmeza, la Unidad Policial del Metro detuvo a un hombre con un oficio de captura vigente por tentativa de homicidio. La aprehensión se dio durante una verificación ciudadana a través del sistema PDA, que reveló que el individuo mantenía una orden de captura emitida el 20 de septiembre de 2021 por el presunto delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

POLICÍA NACIONAL - APREHENSIÓN

Dicha orden fue expedida por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Distrito Judicial de Panamá, Colón, Darién y la Comarca Guna Yala.

La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando la seguridad y vigilancia en todo el territorio nacional, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad ciudadana.