Diputado Raúl Pineda propone ley para que la AAUD asuma la recolección de basura en San Miguelito

El diputado Raúl Pineda presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con el objetivo de ampliar sus competencias y que esta entidad asuma de manera definitiva la recolección y disposición final de la basura en el distrito de San Miguelito.

Durante la sustentación de la iniciativa, el diputado señaló que la prioridad para los residentes del distrito es contar con un servicio eficiente, independientemente de la empresa u organismo que lo preste.

“A nosotros, los moradores del distrito de San Miguelito, no nos interesa cuál compañía recoja la basura. Nuestra alcaldesa hizo una campaña basada en un San Miguelito más bonito y dijo en los medios de comunicación que el problema no era Revisalud, que era el alcalde, y que en seis meses se arreglaba el problema de la basura”, expresó Pineda. “A nosotros, los moradores del distrito de San Miguelito, no nos interesa cuál compañía recoja la basura. Nuestra alcaldesa hizo una campaña basada en un San Miguelito más bonito y dijo en los medios de comunicación que el problema no era Revisalud, que era el alcalde, y que en seis meses se arreglaba el problema de la basura”, expresó Pineda.

El anteproyecto busca establecer una solución estructural y permanente a la crisis de recolección de desechos en uno de los distritos más poblados del país, transfiriendo formalmente la responsabilidad a la AAUD, entidad que ya presta el servicio en otros sectores del área metropolitana.

La propuesta deberá ser evaluada en las comisiones correspondientes de la Asamblea Nacional, donde se analizará su viabilidad legal, operativa y financiera, así como su impacto en la gestión municipal y en la calidad de vida de los residentes de San Miguelito.