Diputado Raúl Pineda propone ley para que la AAUD asuma la recolección de basura en San Miguelito

El diputado Raúl Pineda presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2010, que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con el objetivo de ampliar sus competencias y que esta entidad asuma de manera definitiva la recolección y disposición final de la basura en el distrito de San Miguelito.
El anteproyecto busca establecer una solución estructural y permanente a la crisis de recolección de desechos en uno de los distritos más poblados del país, transfiriendo formalmente la responsabilidad a la AAUD, entidad que ya presta el servicio en otros sectores del área metropolitana.
La propuesta deberá ser evaluada en las comisiones correspondientes de la Asamblea Nacional, donde se analizará su viabilidad legal, operativa y financiera, así como su impacto en la gestión municipal y en la calidad de vida de los residentes de San Miguelito.