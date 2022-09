Diputado Salazar propone suspender ascensos y sacar de las calles a policías que estén fuera de condiciones

Iniciativa busca sacar de las calles y suspender ascensos a policías que estén fuera de condiciones

El diputado Salazar indicó que el reglamento de condiciones físicas, aplicable a los miembros de la Policía Nacional, sin distinción de rango, lo dictará el Órgano Ejecutivo.

"Si tú no tienes el peso de acuerdo a tu estatura, se te va a frenar el ascenso, y no solamente eso, si no tienes el peso ideal, te vamos a sacar de las calles y te vamos a poner como secretario en un pupitre, hasta que no bajes de peso", indicó el diputado.

Añadió que "los miembros de la Policía Nacional se jubilan con su salario, al cual tienen derecho, pero no podemos tener a esos policías inflados que no pueden correr, no pueden subir unas escaleras porque están cansados y aún así los suben de rango, ellos son los que tienen la Caja de Seguro Social (CSS) en quiebra".

Denunció además, que hay comisionados, subcomisionados, capitanes y mayores que "se la pasan abusando psicológica y verbalmente de los policías de rangos bajos".