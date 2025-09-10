Panamá Nacionales -

Diputados advierten de "gol legislativo" en la Comisión de Gobierno

Diputados advierten que en la Comisión de Gobierno se discute un anteproyecto de ley que podría favorecer al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue condenado por blanqueo de capitales y actualmente se mantiene asilado en Colombia. Se trata de la iniciativa 152, la cual fue prohijada y busca modificar el Artículo 2030 del Código Judicial y el Artículo 191 del Código Procesal Penal, para equipar las impugnaciones entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio.