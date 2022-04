Diputados buscan evitar revocatoria de mandato parafraseando artículo vetado por presidente Cortizo

Durante la revisión, se aprobó el informe de objeción por inexequible, además se aprobó una leve modificación del Artículo 12 parafraseando el artículo vetado por el mandatario y que originalmente indica lo siguiente: “las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

Mientras que con la modificación aprobada quedó así: “Los votos y/o opiniones de los diputados en el ejercicio de su cargo, no podrá ser causal para dar inicio a procesos internos dentro de los partidos políticos”.

https://twitter.com/TReporta/status/1519039432422313990 Comisión de Gobierno de la @asambleapa aprueba el informe de objeción por inexequible del artículo 12 del proyecto de Ley 776, que modifica el Código Electoral. Se aprobó la modificación del artículo. @AmethPerez28 #TReporta pic.twitter.com/lOCBndXsgZ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2022

Cabe mencionar que el mandatario sustentó en su objeción sobre el mencionado Artículo 12, que el mismo es contrario a la Constitución Política de la República al establecer que los partidos políticos no podrán expulsar y/o revocar el mandato de los diputados por decisiones aprobadas por la mayoría de diputados de una fracción parlamentaria.

“Definitivamente que el objeto de la narración ha sido amplía, consensuada con todos y la verdad es que lo que no se quiere tampoco es quitarle la oportunidad a los partidos, pero también darle la oportunidad a los que pertenecen al partido de tener esa oportunidad de decir yo estoy de acuerdo o no, no hable de la mayoría de los diputados”, indicó el diputado Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Gobierno.