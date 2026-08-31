Panamá Nacionales -

Diputados cuestionan a administradora de la ATP y ministra de Gobierno por alquiler de autos y equipos de oficina

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional continuó este lunes la revisión de las vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027. La administradora de la ATP, Gloria de León, fue cuestionada por diputados de la Comisión de Presupuesto por el alquiler de vehículos para ella y para el subadministrador por 70 mil dólares anuales. Además, cuestionaron a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por el alquiler de equipos de oficina.