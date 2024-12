Director Dino Mon se reúne con directores médicos para abordar la reforma de la CSS

“Hoy desde muy temprano me he reunido con los directores médicos institucionales y sus equipos para conversar e intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley de reformas a la CSS. Les he manifestado lo importante que es que todos participemos proactivamente en este tema, aclarando dudas, informando sobre sus alcances y, sobre todo, mejorando la calidad de la atención que brindamos”, expresó Mon a través de sus redes sociales.