Dino Mon desmiente acusaciones de conflicto de intereses

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon , se refirió a los recientes cuestionamientos la discusión de las modificaciones en la CSS, afirmando que las sugerencias para cambios fueron enviadas de manera informal, pero aclarando que las decisiones finales sobre los ajustes están en manos de la Asamblea Nacional, no del Ejecutivo. "Nosotros de manera primero informal enviamos las posibles sugerencias de modificación, nosotros ya no modificamos nada, esto no está en manos del Ejecutivo, está en manos de la Asamblea", expresó Mon, quien también destacó la importancia de revisar ciertos puntos clave surgidos del proceso de escucha en el seno legislativo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1864373358655361326&partner=&hide_thread=false El director de la @CSSPanama, Dino Mon, dijo que no es cierto que sea proveedor de la entidad de salud “todas estas facciones dicen mentiras y se paran a decir mentiras como si fueran verdades y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto de interés, no soy proveedor de la Caja… pic.twitter.com/nhBaMKC6s4 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2024

Mon también respondió a las acusaciones de conflicto de intereses que se han planteado en su contra, rechazando rotundamente las afirmaciones de quienes, según él, "dicen mentiras". "Todas estas facciones dicen mentiras, se paran a decir mentiras como si fueran verdades", manifestó Mon. Además, subrayó que no tiene ninguna relación con proveedores de la CSS ni existe vínculo de consanguinidad con ellos, lo que, según su versión, respalda su transparencia y el cumplimiento de su rol al frente de la institución. "No soy proveedor de la CSS, yo rendí indudablemente cuentas ante la Asamblea, ante la Junta Directiva, ante la Presidencia de la República y firmé un pacto en donde no tenía conflictos de intereses porque no soy proveedor, ni tengo en primero o segundo grado de consanguinidad nada que ver, y lo mismo el ministro Chapman", concluyó Mon, asegurando que la gestión en la CSS se realiza con total integridad y en conformidad con las normativas vigentes.