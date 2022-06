Director de la DGI: Ley de incentivos para actividad turística busca que sectores privados inviertan

Sobre Ley de incentivos para actividad turística, brindó detalles Publio De Gracia

“Hay áreas importantes dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible que son necesarias desarrollar, por ejemplo el área de Azuero, Bocas del Toro, el área de nuestras comarcas que también es parte del Plan Colmena, por lo tanto lo que estamos buscando es incentivos para que sectores privados relacionados con el sector turístico inviertan en estás áreas”, detalló el director de la DGI.

Señaló que si bien es cierto, en la ciudad de Panamá hay una cantidad importante de habitaciones de hoteles para atender la demanda del sector turístico, en otras partes del país se requiere de un mayor desarrollo.

Agregó que el incentivo fiscal establecido en esta ley se otorgará hasta finales del 2024, pero se busca que ese desarrollo del sector turístico se siga dando en el futuro.

“Cuando uno le da un beneficio a un sector lo que se busca es desarrollar en el tiempo y recordar que esta ley solamente llega hasta el 31 de diciembre de 2024, no es un beneficio eterno, es un beneficio concreto, específico, para que sectores que deseen desarrollar el sector turístico lo puedan hacer hasta el 31 de diciembre del año 2024”, expresó.

Con relación a una serie de cuestionamientos que han surgido sobre un grupo de empresarios que serían beneficiados con el 100% de esta iniciativa, aclaró que se trata de un grupo pequeño de personas que ha recibido el beneficio producto de lo establecido en la ley anterior.

“Es importante aclarar que las personas que hayan pasado ya por la bolsa, por lo que hayan establecido a través de la ley anterior, ya algunos han adquirido el beneficio, pero han sido muy pocos, por un tema de confidencialidad del manejo de los impuestos no puedo decir los nombres, pero sí puedo garantizar que ha sido un muy pequeño grupo de personas que han sido beneficiadas, principalmente al inicio del año 2020, por lo tanto algunas informaciones que se han desarrollado no son correctas, la gran mayoría de solicitantes no ha sido beneficiada con el 100%”, remarcó.