Dirigente del sector pesquero denuncia supuestas irregularidades por parte de ARAP

Gustavo Batista, dirigente del sector pesquero , denunció este jueves supuestas irregularidades por parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá ( ARAP ), entre estás que a la fecha no se les ha aplicado la exoneración o subsidio en el precio del diésel que utilizan y que a pesar de haber sostenido varias reuniones no se les ha dado una respuesta.

“No nos han exonerado del diésel a nosotros, al sector pesquero industrial, nos hemos reunido cuatro veces con ellos y hemos sido un total payaso para ellos, no nos resuelven”, indicó Batista en RPC Radio.

Agregó que además la directora de la ARAP, Flor Torrijos, les quitó las licencias de pesca de forma arbitraria y con esto la posibilidad de trabajar y llevar él sustento a sus hogares.

“Nosotros no podemos ni trabajar, tenemos un mes que no trabajamos, hay muchas familias sin comer, compañeros se han quedado sin trabajo gracias a la decisión que ella tomó y se ha inflado el precio del pescado porque no hay abastecimiento en el país”, dijo.

Además, indicó que existe una supuesta persecusión por parte de la ARAP y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), así como la aplicación de multas elevadas.

"El Senan nos tiene sometidos, es una persecución que tienen contra nosotros. Nosotros tenemos la pesca más legal, pero nos mantienen en persecución. Nos han puesto multa de 10,000 dólares"

Frente a esta situación, indicó que no descartan tomar medidas de presión, incluso una huelga nacional, lo cual podría ser decidido en una reunión que sostendrán este sábado 1 de octubre, en la que también participarán otros sectores.

“Desde el recolector de concha hasta la pesca industrial, vamos a tomar una acción a nivel nacional, acción de protesta en contra de la unilateralidad que ha tomado ella contra el sector pesquero”, remarcó.

