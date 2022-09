Docentes preocupados por recorte en el presupuesto del Meduca, no descartan tomar acciones

“Nos encontramos que el presupuesto del Meduca para el 2023 ha sido recortado cuando el acuerdo que firmó el Órgano Ejecutivo con las alianzas y las fuerzas populares era de un incremento de entre B/. 1,122 millones que deberían concurrir entre el año 2023 y 2024, no un recorte de más de B/. 500 millones, esto nos ha dejado sumamente preocupados porque de nada sirve que podamos estar en una mesa de diálogo con el Meduca hablando de las escuelas rancho, de la falta de equipos, mobiliario, laboratorios, cuando el presupuesto va a ser recortado”, señaló Espinosa en RPC Radio.

Según el acuerdo logrado en la mesa única de diálogo, se logró un consenso para alcanzar el 5.5% del PIB para la vigencia fiscal de 2023 y el 6% en 2024.

Indicó que para resolver el problema de la educación en Panamá se necesitan recursos, por lo que hace un llamado al Órgano Ejecutivo para que otorgue los fondos al Meduca de forma inmediata.

Enfatizó que frente a este recorte en el presupuesto, los gremios magisteriales se reunirán el próximo sábado 17 de septiembre para decidir qué acciones tomarán, entre las que no descartan nuevas manifestaciones en las calles.

“Nos vamos a reunir en Penonomé porque nosotros como organizaciones nos sentimos burlados por el Gobierno del presidente Cortizo, todo su Gabinete y de la Asamblea Nacional de diputados. Nos vamos a reunir las 20 organizaciones magisteriales con las fuerzas populares para tomar acciones, para ver qué decisión tomamos en ruta de presionar, porque este Gobierno y los que han pasado no entienden de otra forma que con las medidas de presión y lamentablemente no queremos llegar a eso… si no encuentran la plata nos vamos a tener que ver la cara junto al pueblo panameño nuevamente en las calles y lamentablemente la solución va a ser sin mesa de diálogo, la solución va a ser a la fuerza en la calle”, puntualizó.