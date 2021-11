Eclipse lunar parcial del 19 de noviembre será visible en Panamá

El Eclipse Parcial de Luna será visible en todo el territorio panameño durante la madrugada del viernes 19 de noviembre.

Penumbra de 1er contacto: 1:02 AM

Umbra de 1er contacto: 2:19 AM

Maximo: 4:03 AM

Umbra de último contacto 5:74 AM

Penumbra de último cotacto 7:04 AM