Eduardo Ortega: Creo que los contactos asintomáticos no deben ir a cuarentena

El doctor aclaró que el aislamiento debería ser a partir de que los síntomas aparezcan o la prueba salga positiva; también se refirió a la cuarentena de los que han estado en contacto directo indicando que no deberían ir a cuarentena ni los contactos asintomáticos ni los que tienen dos vacunas y el refuerzo.

https://twitter.com/TReporta/status/1484557640789282826 El Dr. Eduardo Ortega habló en el programa #Radiografía sobre el tiempo de aislamiento y cuarentena. Dijo que se debería reducir de 10 a 7 días el aislamiento para los pacientes con COVID, y considera que los contactos directos asintomáticos no deberían ir a cuarentena.#TReporta pic.twitter.com/DcE2he6SmO — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2022

"Los que hacen cuarentena son los más importante, porque ese es el número que impacta la dinámica de trabajo. Hoy en día decimos que vamos a enviar a cuarentena a las personas por cinco días, la pregunta es ¿puedo yo reducir el número de personas que va a cuarentena? y además ¿acelerar los que salen de cuarentena? Hay varias cosas que se pueden hacer, ahora estamos diciendo que son 5 días, ahora la pregunta es ¿Debe el que tiene un refuerzo ir a cuarentena, o debe la npersona que ya recibió dos dosis y todavía no ha cursado tres meses para recibir su tercera dosis ir a cuarentena? Yo creo personalmente que esa persona no debería ir a cuarentena. La otra pregunta es ¿el contacto asintomático debería ir a cuarentena? O sea sino tiene síntomas. Yo creo que probablemente no, no debería ir a cuarentena", agregó Ortega.