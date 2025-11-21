Medcom Digital Experience Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 16:27

El Efecto MDE marca el inicio de una nueva era en Medcom Digital Experience

El Efecto MDE marca el inicio de una nueva era en Medcom Digital Experience

La Preventa de Medcom Digital Experience se transformó en el primer Brunch Inmersivo del país: un evento donde marcas, clientes y aliados vivieron en primera persona todo el ecosistema de productos que dominará el 2026. Bajo el concepto Efecto MDE, el objetivo fue claro: demostrar que la creatividad, la data, la innovación y la experiencia pueden convivir en un mismo formato sensorial.

medcom - Nota 2

Las reinas del Carnaval Tableño 2026, @astridcarolinasb (Calle Abajo) y @anicarrizoc (Calle Arriba), hicieron una aparición estelar que encendió el escenario con elegancia, tradición y carisma. Su presencia anticipó lo que será uno de los grandes pilares del próximo año: Carnavales 2026, liderado digitalmente por @lamordidapa, quien anunció que se apoderará de Las Tablas con contenido, cobertura y experiencias nunca antes vistas.

Los invitados también vivieron demostraciones reales de nuestros servicios de BTL & Experiencias, conocieron la visión del nuevo Talk Day y disfrutaron una antesala del contenido digital que produciremos rumbo al Mundial 2026. Un evento que no solo presentó productos: presentó el futuro de Medcom Digital Experience.

TALK-DAY-2
En esta nota:
Seguir leyendo

Medcom Digital Experience presenta su primer Brunch Inmersivo y activa oficialmente el Efecto MDE para 2026

Colón impulsa programas de prevención con apoyo del MINSEG

"Si no me dejan correr, prendo este país": Presidente Mulino relata advertencia al Tribunal Electoral

Recomendadas

Más Noticias