El Efecto MDE marca el inicio de una nueva era en Medcom Digital Experience

La Preventa de Medcom Digital Experience se transformó en el primer Brunch Inmersivo del país: un evento donde marcas, clientes y aliados vivieron en primera persona todo el ecosistema de productos que dominará el 2026. Bajo el concepto Efecto MDE, el objetivo fue claro: demostrar que la creatividad, la data, la innovación y la experiencia pueden convivir en un mismo formato sensorial.

medcom - Nota 2 Las reinas del Carnaval Tableño 2026, @astridcarolinasb (Calle Abajo) y @anicarrizoc (Calle Arriba), hicieron una aparición estelar que encendió el escenario con elegancia, tradición y carisma. Su presencia anticipó lo que será uno de los grandes pilares del próximo año: Carnavales 2026, liderado digitalmente por @lamordidapa, quien anunció que se apoderará de Las Tablas con contenido, cobertura y experiencias nunca antes vistas.

Los invitados también vivieron demostraciones reales de nuestros servicios de BTL & Experiencias, conocieron la visión del nuevo Talk Day y disfrutaron una antesala del contenido digital que produciremos rumbo al Mundial 2026. Un evento que no solo presentó productos: presentó el futuro de Medcom Digital Experience. TALK-DAY-2