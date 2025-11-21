El Efecto MDE marca el inicio de una nueva era en Medcom Digital Experience

La Preventa de Medcom Digital Experience se transformó en el primer Brunch Inmersivo del país: un evento donde marcas, clientes y aliados vivieron en primera persona todo el ecosistema de productos que dominará el 2026. Bajo el concepto Efecto MDE, el objetivo fue claro: demostrar que la creatividad, la data, la innovación y la experiencia pueden convivir en un mismo formato sensorial.
Los invitados también vivieron demostraciones reales de nuestros servicios de BTL & Experiencias, conocieron la visión del nuevo Talk Day y disfrutaron una antesala del contenido digital que produciremos rumbo al Mundial 2026. Un evento que no solo presentó productos: presentó el futuro de Medcom Digital Experience.