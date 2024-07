El Ministro del MOP anuncia reparación de huecos en el puente de Las Américas a partir de hoy

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1808517302905627066&partner=&hide_thread=false Ministro del MOP explica acciones para reparar huecos en el Puente de las Américas https://t.co/wrl7T6g6gF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2024

El ministro Andrade asegura que una empresa extranjera realiza evaluaciones importantes en el puente de Las Américas

Además, el ministro adelantó que una empresa extranjera llevará a cabo un estudio para evaluar la posibilidad de reemplazar las losas del puente sin necesidad de cerrarlo completamente al tráfico. Este estudio es parte de un proyecto más amplio para asegurar la durabilidad y seguridad de la infraestructura.

"El proyecto contempla la reparación de todos los huecos que han aparecido en las losas del Puente de las Américas. Esta operación también comenzará en los próximos días, enfocándose en los huecos más profundos. Esperamos recibir el material necesario a finales de julio", añadió Andrade.

Andrade explicó que las losas del Puente de las Américas han estado mostrando signos de fatiga durante muchos años, y recordó que hace una década se propuso un proyecto para reemplazarlas, pero por razones no especificadas, no se llevó a cabo. "Técnicamente, las losas del Puente de las Américas están fatigadas. Esta es una realidad conocida desde hace muchos años. Creo que hace 10 años hubo un proyecto para reemplazar estas losas, pero por alguna razón no se llevó a cabo. Eventualmente, tendremos que llegar a ese punto", concluyó.