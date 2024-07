El presidente Mulino detalla el proceso que realizará con el cierre de Minera Panamá.

Según Mulino, los informes de la administración de Cortizo resaltan que la mina tiene el control de las operaciones de cuidado, mantenimiento y seguridad ambiental, y que estas se están realizando a su costo.

¡Miremos el futuro con entusiasmo!



Desde hoy empezamos a trabajar para cumplir las promesas que hicimos en campaña.



La instrucción es clara: menos gasto en política y más inversión en la gente

El presidente afirmó que ordenará una "estricta" auditoría ambiental con los mejores expertos internacionales para esclarecer el estado real del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual, ya sea que la mina esté abierta o cerrada.

"Un gobierno débil no podía garantizar un acuerdo justo para los panameños y menos tratar un tema de esta envergadura al final de su mandato y a tambor batiente. Bajo las condiciones actuales ese lugar representa un desastre ambiental en potencia que debemos evitar. Como con todo, el gobierno se fue dejándonos bombas con las mechas encendidas. No hacer nada no es una opción responsable. Pero que quede claro: hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo".

Vinculado a ello, mencionó que Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. Asimismo, comentó que el plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para el país dependerá del resultado de ese estudio ambiental.