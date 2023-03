Elecciones internas de Cambio Democrático: En vivo

Live Blog Post

Cambio Democrático denuncia irregularidades en los centros de votación

La Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático envía una carta al Tribunal Electoral luego de las situaciones anómalas registradas en las votaciones del colectivo este domingo 19 de marzo.

En el texto se detalla que mesas de votaciones que contaban con hora de apertura desde las 7:00 a.m. lo que muestra que no estuvieron disponibles a en el horario acordado y que a las 11:45 a.m. aun no se encontraban disponibles a los simpatizantes.