Embajada de EE. UU. en Panamá lanza programa para capacitar gratis a emprendedores

El lanzamiento del programa de formación Community Champions, que es para mayores de 18 años vacunados contra COVID-19, se dio ante los reveses económicos generados a los emprendedores en medio de la pandemia.

Las personas interesadas en registrarse deben ingresar AQUÍ.

Para diseñar el contenido del programa y para llenar los vacíos que los emprendedores panameños han experimentado, se eligió el programa "Logrando el ajuste del producto al mercado", presentado por Susana Lau y Nélida Gómez, egresadas de la beca Fulbright y el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI); por la egresada del programa Academy for Women Entrepreneurs (AWE), Alejandra Lizarazu; y por el emprendedor Roberto Hurtado.

El proyecto elegido, es un programa para empresarios con productos en desarrollo, intraemprendedores que tienen roles de innovación en empresas establecidas, y emprendedores en la etapa de idea.

“El programa Community Champions busca potenciar las conexiones y experiencias que tenemos como emprendedores. Buscamos que este programa sea práctico y que genere y mantenga ese espacio de sinergia entre emprendedores, empresarios y el ecosistema en general, para que cada emprendedor sea más exitoso y que eso repercuta en nuestra economía”, precisó Susana Lau, líder del proyecto.

Otros programas de la Embajada de EE. UU. en Panamá

El programa YLAI está dirigido a jóvenes emprendedores panameños, hasta los 35 años, que estén en segundo año de ejecución en su negocio y quieran experimentar un intercambio cultural y de formación de aproximadamente 6 semanas con exitosos emprendedores y compañías del mismo rubro en los Estados Unidos. La convocatoria para este programa está abierta hasta el 1 de diciembre del 2021. Presione AQUÍ para aplicar.

Mientras que el AWE está enfocado en apoyar a mujeres emprendedoras por medio de estudio por módulos de manera virtual con la plataforma DreamBuilder del programa Thunderbird School of Global Management de la Universidad Estatal de Arizona.

La Embajada de EE.UU. en Panamá celebra la Semana Global del Emprendimiento del 8 al 12 de noviembre. Como parte de esta celebración, la Embajada promoverá su programa de intercambio para emprendedores YLAI, para el cual se están recibiendo aplicaciones actualmente.