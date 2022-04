"En mi Gobierno no vamos aumentar la edad de jubilación y no vamos aumentar las cuotas", presidente Cortizo

Cortizo dice que no aumentará edad de jubilación, sancionó iniciativa sobre reelección en la Unachi

“Lo he repetido muchísimas veces, en mi Gobierno yo no voy a tomar la decisión de utilizar paramétricas, yo quiero que eso quede bien claro, no vamos a aumentar la edad de jubilación y no vamos a aumentar las cuotas. Yo sé que hay personas y hay grupos que quieren que yo diga eso, pero no lo voy a decir, le reitero en la administración de Cortizo no se va a aumentar las paramétricas", resaltó el mandatario panameño.

El presidente indicó que además del aporte que las ganancias de Minera Panamá, hay un equipo que lo ayuda a buscar soluciones creativas para subsanar el programa IVM.

"Obviamente con ese aporte de B/. 190 millones, que puede ser más, no es suficiente, pero es que tenemos que ser creativos y buscar otras opciones que las estamos buscando con un equipo económico que tenemos para apoyar el IVM", destacó Cortizo.