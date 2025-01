¡EN VIVO! Presidente Mulino critica falta de avances en debates sobre la reforma de la CSS

Live Blog Post

Presidente Mulino: "La incertidumbre no apoya al desarrollo económico"

Mulino enfatizó la urgencia de tomar decisiones responsables que prioricen la estabilidad económica del país, rechazando cualquier medida que responda a intereses políticos a corto plazo. "La incertidumbre no apoya al desarrollo económico en estas circunstancias. Este presidente no piensa en reelección y tampoco va a pagar secuestro por esa ley," expresó el mandatario, destacando que su administración no será cómplice de leyes que beneficien intereses individuales sobre el bienestar colectivo.