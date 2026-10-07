Escuela Normal de Santiago: Meduca investiga presunto consumo de alcohol de estudiantes

Un video en el que se observa a estudiantes de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena , en Santiago de Veraguas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, generó preocupación entre las autoridades educativas, que informaron que se aplicaron los correctivos correspondientes y se inició una investigación.

María Pimentel, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), confirmó que se estableció comunicación con los padres de familia de las estudiantes involucradas. Además, indicó que conversó con la directora del plantel, quien aseguró que a las menores no se les ha negado la continuidad de su proceso educativo.

Meduca investiga cómo habrían ingresado bebidas alcohólicas al plantel

Pimentel informó que se mantienen las investigaciones para determinar cómo habrían ingresado las bebidas alcohólicas a la Escuela Normal, que funciona bajo la modalidad de internado y se dedica a la formación de docentes.

Por el momento, no se ha informado de dónde provienen las estudiantes involucradas ni se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las autoridades educativas continuarán con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar cómo presuntamente ingresaron las bebidas al centro educativo.