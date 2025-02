Estados Unidos destaca la decisión de Panamá de retirarse de la Ruta de la Seda

“El presidente Trump dejó en claro que Estados Unidos no puede y no permitirá que el Partido Comunista Chino continúe con su control efectivo y creciente sobre el Canal de Panamá”, indicó la portavoz. “El presidente Trump dejó en claro que Estados Unidos no puede y no permitirá que el Partido Comunista Chino continúe con su control efectivo y creciente sobre el Canal de Panamá”, indicó la portavoz.

Estados Unidos destaca la decisión de Panamá

La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt destacó en conferencia este miércoles el anuncio de Panamá de retirarse de la iniciativa de la Ruta de la Seda.

El anuncio de Panamá marca un cambio en su estrategia de cooperación internacional, alejándose de acuerdos con Beijing y alineándose más con sus socios tradicionales. La decisión se suma a las recientes declaraciones del gobierno panameño sobre la evaluación de los vínculos comerciales y diplomáticos con China.

Desde Washington, la administración estadounidense ha valorado este movimiento como una señal de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos.