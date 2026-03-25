El fenómeno de El Niño podría llegar a Panamá entre junio y agosto, advierte IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) advirtió sobre una creciente probabilidad del desarrollo del Fenómeno de El Niño en el país durante los próximos meses. De acuerdo con su directora, Luz Graciela de Calzadilla, existe una probabilidad superior al 60% de que este evento climático se establezca entre junio y agosto de 2026.

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Condiciones actuales y pronóstico

Calzadilla explicó que actualmente Panamá se encuentra en una temporada seca “errática”, pero que a partir de mayo comenzarán a aumentar las probabilidades del fenómeno. “Para el trimestre junio, julio y agosto tendríamos una probabilidad arriba del 60%, 62%”, indicó.

¿Qué efectos tendrá en Panamá?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036862011498287390?s=20&partner=&hide_thread=false El @imhpapma informó que existe un 62% de probabilidades de que se desarrolle el Fenómeno de El Niño en Panamá entre los meses de junio, julio y agosto de este año, con una disminución de las lluvias en el Pacífico, generando posibles afectaciones en las actividades agrícolas. pic.twitter.com/C6zGJcucm9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

El fenómeno de El Niño podría generar cambios importantes en el clima del país:

Disminución significativa de lluvias en el Pacífico

Aumento de lluvias en el Caribe

Estas variaciones podrían impactar diversas actividades económicas y sociales.

Sectores en riesgo

Entre los principales sectores que podrían verse afectados destacan:

Agricultura

Producción de alimentos

Recursos hídricos

La reducción de lluvias en el Pacífico podría generar afectaciones en cultivos y disponibilidad de agua. Las autoridades recomiendan a los sectores productivos y a la población mantenerse informados y tomar medidas preventivas ante posibles escenarios climáticos adversos.