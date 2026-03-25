El fenómeno de El Niño podría llegar a Panamá entre junio y agosto, advierte IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió sobre una creciente probabilidad del desarrollo del Fenómeno de El Niño en el país durante los próximos meses. De acuerdo con su directora, Luz Graciela de Calzadilla, existe una probabilidad superior al 60% de que este evento climático se establezca entre junio y agosto de 2026.
Condiciones actuales y pronóstico
Calzadilla explicó que actualmente Panamá se encuentra en una temporada seca “errática”, pero que a partir de mayo comenzarán a aumentar las probabilidades del fenómeno. “Para el trimestre junio, julio y agosto tendríamos una probabilidad arriba del 60%, 62%”, indicó.
¿Qué efectos tendrá en Panamá?
El fenómeno de El Niño podría generar cambios importantes en el clima del país:
- Disminución significativa de lluvias en el Pacífico
- Aumento de lluvias en el Caribe
Estas variaciones podrían impactar diversas actividades económicas y sociales.
Sectores en riesgo
Entre los principales sectores que podrían verse afectados destacan:
- Agricultura
- Producción de alimentos
- Recursos hídricos
La reducción de lluvias en el Pacífico podría generar afectaciones en cultivos y disponibilidad de agua. Las autoridades recomiendan a los sectores productivos y a la población mantenerse informados y tomar medidas preventivas ante posibles escenarios climáticos adversos.