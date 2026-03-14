Estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UDELAS participarán en la fabricación de sensores MEMS, en México

Un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) aceptó el reto de participar en la convocatoria internacional realizada por el Centro de Tecnologías Avanzadas CTASC, orientada a la formación y desarrollo de proyectos en el área de microelectrónica y sistemas MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems).

Los estudiantes formaron parte del Curso Introductorio de Semiconductores y MEMS, en el cual adquirieron conocimientos en diseño para manufactura de circuitos microelectrónicos, procesos de micro fabricación en cuarto limpio, desarrollo de sensores simples y verificación de dispositivos MEMS. Como resultado de este proceso académico y de innovación, los diseños desarrollados por el grupo fueron evaluados y aceptados para su construcción y fabricación experimental.

La etapa de fabricación se realizará en las instalaciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), ubicadas en Querétaro, México, uno de los centros de investigación tecnológica más importantes de la región en materia de micro fabricación y desarrollo de semiconductores.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener directamente en el proceso de fabricación sus propios diseños construidos en las instalaciones de la fábrica de semiconductores de CIDESI, una experiencia que les permitirá tener de primera mano sus prototipos reales de manufactura en cuarto limpio y validación de dispositivos.

La representación estará a cargo por el profesor Asdrúal Rojas Villarraga, docente e investigador del área de Ingeniería Electrónica y Biomédica, quien recibirá orientación técnica y académica durante esta etapa del proyecto.

Esta iniciativa representa un importante logro para la formación de los futuros Ingenieros Biomédicos y Electrónicos de la UDELAS, ya que fortalece la vinculación internacional, promueve la investigación aplicada y abre oportunidades para el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en micro fabricación y sensores avanzados con potencial impacto en el área biomédica.

La participación en este tipo de programas consolida el compromiso de la universidad con la innovación, tecnológica, la investigación científica y la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo tecnológico de la región.