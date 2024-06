ETESA se defiende y emite comunicado sobre mutuo acuerdos con el Estado

Esto incluye el derecho a recibir las prestaciones laborales que les corresponden por ley, tales como vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y la indemnización respectiva.

Declaraciones del MICI y el contexto del Acuerdo con ETESA

El ministro del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) y presidente de la Junta Directiva de ETESA, Jorge Rivera Staff, ha afirmado que el director de ETESA emitirá un comunicado aclarando la situación. Esta declaración surge a raíz de los cuestionamientos sobre el acuerdo mutuo firmado para la desvinculación del gerente general Carlos Mosquera, que implica una liquidación de más de 249 mil dólares.

Reacciones del Presidente Electo y la Contraloría

Comunicado de @Etesatransmite con respecto a los recientes mutuos acuerdos suscritos por la Junta Directiva, entre los que se incluye el del gerente general Carlos Mosquera.



Etesa destaca que "con fundamento en todas las disposiciones legales citadas, y siendo estos directivos…

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha solicitado al contralor Gerardo Solís que no refrende el pago de la liquidación mencionada, argumentando que tales acuerdos no deben ser una forma de abuso contra los fondos de la Nación. Mulino expresó en X que los cargos con un período de 5 años, especialmente aquellos de libre remoción o de confianza, terminan el 30 de junio y que no se permitirán "novedosas" maneras de concluir estos cargos mediante acuerdos mutuos.

Proceso en la Contraloría

El trámite para el pago de la liquidación fue ingresado esta semana al sistema de la Contraloría General de la República. Mulino ha pedido explícitamente que tales acuerdos no sean pagados, indicando que representan un abuso de los fondos nacionales.

ETESA espera que el comunicado y las aclaraciones proporcionadas por el director de la empresa y los directivos contribuyan a una mejor comprensión de los fundamentos legales y las prácticas administrativas que respaldan estos acuerdos. La empresa se compromete a mantener la transparencia y el respeto a las normativas laborales en todas sus acciones y decisiones.