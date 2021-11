Exfiscal del distrito de Brooklyn reiteró que los Martinelli Linares son parte de un proceso en el que ya Odebrecht se declaró culpable

Exfiscal del distrito de Brooklyn se refiere a la situación judicial de los Martinelli Linares TReporta

"Hasta cierto punto ellos no buscan investigar nada, ellos ya saben todo, o sea en otras palabras los acusados no vienen realmente a enseñarles nada, cuando los acusados llegan prácticamente les están poniendo una prueba y la prueba es: 'mira yo sé todo, dime tú qué hiciste, con quién lo hiciste y cómo lo hiciste'; primero que nada si la persona no corrobora 100% todo lo que lo que ellos ya saben, la persona pierde la forma de bajar su condena’’, aseguró Arcia.