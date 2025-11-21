Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 10:52

Exfuncionaria de CONADES es aprehendida por presunto peculado de más de B/. 500 mil

Una exfuncionaria de CONADES fue aprehendida por presunto peculado que causó un perjuicio de B/.534,741.51 al Estado. La Fiscalía Anticorrupción investiga.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este martes la aprehensión de una exfuncionaria del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), señalada por su presunta vinculación en diferentes modalidades de peculado, en perjuicio de la institución.

La diligencia fue ejecutada en el corregimiento de Bella Vista por la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Aprehenden a exfuncionaria de CONADES por presunto peculado

Según el informe preliminar del Ministerio Público, las investigaciones revelan un perjuicio económico al Estado de B/. 534,741.51, vinculado al manejo irregular de fondos durante su periodo de gestión.

El Ministerio Público señaló que el caso continúa en fase de investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados y recuperar el dinero afectado.

