Explosión de gas deja tres heridos en edificio de la Tumba Muerto

Una explosión obligó a ordenar la evacuación de los residentes del Piso 13 de la Torre 1 del proyecto Alsacia Towers, ubicado en la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto). Tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a hospitales, entre ellos, un menor de 9 años. El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer las causas de este hecho.